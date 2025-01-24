MÜSİAD Mersin Şubesi 22. Olağan Kurul toplantısınında Mehmet Sait Kayan güven tazeleyerek yeniden Başkan seçildi.

Genel Kurul , Kuran-ı Kerim tilaveti , saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, divan kurulunun oluşturulması ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Kurulda, önceki dönem başkanı Mehmet Sait Kayan , Şube olarak önümüzdeki dönemde daha büyük adımlar atmayı hedeflediklerini belirttiği teşekkür konuşmasında , birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Mehmet Sait Kayan , konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, MÜSİAD Mersin Şubesi olarak önemli bir dönüm noktasındayız. Geçtiğimiz dönemde kazandığımız tecrübelerle, yeni projelere ve iş birliklerine imza atarak şubemizi daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız. Bize güvenen ve destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki, bizler sadece Mersin’in değil, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamakla yükümlü bir aileyiz. MÜSİAD olarak ülke çapında üstlendiğimiz sorumluluk, yerel ölçekteki gücümüzle birleşerek büyük bir potansiyel yaratıyor. Bu sorumluluğu, her geçen gün daha da güçlenen iş birliklerimiz ve projelerimizle daha da pekiştireceğiz.”

MÜSİAD Mersin Şubesi, yerel ekonomi ile ülke ekonomisini güçlü bir şekilde birbirine entegre etmeyi hedefleyen vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. Kaya, konuşmasında ayrıca, üyelerinin katkılarıyla güçlü bir organizasyon yapısına sahip olduklarını ve bu yapıyı daha da güçlendirerek, ülkenin kalkınmasına önemli bir destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kayan , sözlerine şöyle devam etti: “Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde, zorlukları aşmak ve daha güçlü bir Mersin yaratmak mümkün olacaktır. MÜSİAD, bu değerlerle büyüyen ve güçlenen bir kuruluş olarak, hem ülke çapında hem de yerel düzeyde iş dünyasının ve girişimciliğin öncüsü olma misyonunu taşımaktadır. Bu doğrultuda, yeni dönemde de daha fazla işbirliği ve güç birliği yaparak, Mersin’in ve Türkiye’nin ekonomik geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz ” dedi.

Genel Kurul Toplantısı sonunda MÜSİAD Mersin Şubesi , Divan Otel’de gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurul Galası ile şehrin önde gelen iş dünyası ve siyaset temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinliğe, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Nurettin Nebati , Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış , Ali Kıratlı ve Mehmet Emin Ekmen , Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır , Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdulhamit İzol , Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir , Ticaret Odası Meclis Başkanı Münir Şen , Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar , siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.