Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Ali Akçay ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette kent güvenliği, suç oranları ve uyuşturucuyla mücadelede elde edilen başarılar ele alındı.

Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Arslan, Antalya’nın Türkiye ortalamasının altında suç oranlarına sahip olduğunu belirterek, “Bu kadar yüksek nüfus ve turizm yoğunluğuna rağmen kentimizin güvenliği açısından önemli bir başarı elde edilmiş durumda. Bu başarı, emniyet teşkilatımızın özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşti” dedi.

Arslan ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atıldığını vurguladı. Kent genelinde yapılan operasyonlarla uyuşturucu madde satışına büyük oranda darbe vurulduğunu ifade eden Arslan, “Gençlerimizi korumak adına uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay ise derneğin çalışmaları, hedefleri ve kent ekonomisine sunduğu katkılar hakkında bilgi verdi. Akçay, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine dikkat çekerek, ziyaretin bu bağlamda önemli olduğunu belirtti.

Ziyaret, Antalya’nın güvenliğine ve sosyal refahına katkı sağlayacak projelerle ilgili fikir alışverişiyle sona erdi.