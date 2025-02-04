Kayseri MÜSİAD; Suriye’nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden imarı için Gaziantep’te düzenlenen Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi programına üye firma ve işadamları ile birlikte katıldı.

İşbirliği zirvesinden Kayseri adına en iyi faydanın sağlanabilmesi için şube başkanımız Ferhat Akmermer, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve beraberlerindeki heyetler ile işbirliği zirvesinde başarılı B2B toplantıları gerçekleştirdiler. Zirve sonrasında açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Akmermer; Kayseri’nin sanayi ve ticari potansiyellerini en üst seviyeye getirebilmek için gerek küresel, gerekse ulusal alanlarda gerçekleştirilebilecek potansiyel her türlü ticari faaliyet için şehrin tüm ekonomi paydaşlarının ’ortaklaşa rekabet’ kavramına odaklanması gerektiğini belirtti. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer zirve sonrası şunları söyledi;

"Biz MÜSİAD Kayseri olarak, Kayseri’nin gerek sivil toplum kurumları gerekse kanunla kurulmuş oda ve borsaları olsun Suriye’nin yeniden yapılanmasında şehrimizin tüm sanayici, tüccar ve diğer işadamlarının gerekli payı almaları hususunda, zirve sonrasında da ortaklaşa rekabet kavramına dair koordinasyon toplantılarına devam etmelerinin çok önemli olduğunu düşüyoruz. Bu konuda zirveye katılan şehrimizin sanayi, ticaret ve organize sanayi bölgelerinin çok değerli başkanlarına zirve sonrasında hemen başlatacağımız ve ilki MÜSİAD ev sahipliğinde olacak rutin koordinasyon toplantıları ile şehrimiz adına çok faydalı sonuçlar çıkartabileceğimizi düşünüyorum" dedi.