MÜSİAD Düzce Şubesi yapılan olağan kongre ile başkanlığa seçilen Özgür Sağlam ve Yönetim Kurulu, Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek hedef ve projelerini anlattı.

MÜSİAD Düzce Şubesi yapılan olağan kongre ile başkanlığa seçilen Özgür Sağlam ve Yönetim Kurulu, Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek hedef ve projelerini anlattı.

MÜSİAD Düzce Şubesi 15 Ocak’ta yapılan olağan kongre ile yönetim kurulu Başkanlığına Özgür Sağlam ve yeni yönetimi seçilmişti. Göreve geldikten sonra çalışmalarına hızlı başlayan Sağlam ve yönetimi yaptıkları toplantıların ardından Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette MÜSİAD’ın çalışmaları hakkında bilgiler veren Özgür Sağlam, ayrıca hedef ve projeleri hakkında da detaylı açıklama yaptı.

Ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Atay ise yeni seçilen Başkan Sağlam ve yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.