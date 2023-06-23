MÜSİAD’ın Trabzon Şubesi’nin yeni Başkanı Mesut İskenderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri basınla buluştu.

Trabzon’da bir otelde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda konuşan Mesut İskenderoğlu, MÜSİAD’ın Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, iş dünyasını desteklemek, girişimciliği teşvik etmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

İskenderoğlu "Trabzon şubesi olarak üyelerimizin iş bağlantıları kurmalarına, iş fırsatlarını değerlendirmelerine ve sektörel gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olmak için çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Üyelerimizle düzenli olarak toplantılar yapmanın yanında birebir ziyaret ederek istişarelerle eleştirilerini dinliyor ve çözüm önerini not alıyoruz. Bunun yanı sıra, üyelerimizin sorunlarını ve çözüm önerileri sunmak adına ilgili kurum kuruluş temsilcileriyle de irtibat kuruyoruz. Amacımız, iş adamlarımızın büyüme potansiyelini artırmak, iş birliklerini teşvik etmek ve iş dünyasının gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda yaptığımız faaliyetlerle üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını ve bilgilerini güncellemelerini sağlamaktayız. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumumuza katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Yine bugünlerde yönetim olarak turizm alanında şehrimizde bir durum tespiti yapmaya çalışıyoruz. Buna göre turizmle ön plana çıkan ilçe yöneticilerini ve ilgili işletme sahiplerini ziyaret ederek notlar alıyoruz. En nihayetinde bu notlarımızı il yöneticilerimizle de görüşüp derleyip bir rapor oluşturacağız. En sonunda da inşallah güz aylarında şehrimizde ülkemizin turizm alanında etkin ve yetkin isimlerinin katılacağı bir turizm çalıştayı düzenlemeyi planladık. İnşallah bu çalıştay sonunda şehrimizin turizm master planının oluşmasına da katkı sunmuş olacak” dedi.