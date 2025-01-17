Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu’nda Nevzat Aykaç yeniden başkan seçildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan genel kurulun açılışında konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, “MÜSİAD, yalnızca bir iş dünyası platformu değil; aynı zamanda üyelerinin karşılaştığı her zorlukta yanında olan, çözüm sunan ve dayanışmayı güçlendiren bir ailedir. Dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikleri ve irtibat noktalarıyla üyelerine sadece ticaretin kapılarını açmakla kalmaz, aynı zamanda bilgi, tecrübe ve güven dolu bir destek ağı oluşturur. 2025 yılı, Türkiye’nin ekonomik hedefleri açısından önemli bir yıl olacaktır. Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, ekonomi ve finans sektöründe Türkiye’ye olan bakış açısını daha temkinli ancak olumlu bir yöne çekmiş durumda. Yeni dönemdeki temel ilkemiz, katma değer odaklı büyüme olmalıdır. Muğla’mızın turizmde, tarımda ve sanayide mevcut potansiyelini daha ileriye taşımak, bu potansiyeli yüksek katma değerli ürünler ve hizmetlerle buluşturmak öncelikli hedefimizdir. Muğla’mızın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, katma değer üreten projeleriyle bir dünya markası olması gerektiğinin farkındayız. Tarımda dünya pazarlarına daha fazla katma değerli ürün ihraç etmek için akıllı tarım teknolojileri ve organik üretimle tarımda kaliteyi ve verimliliği artırmalıyız. Turizmde Muğla’mızı sağlık ve kültür turizmiyle dört mevsim yaşayan bir marka haline getirmeliyiz. Sanayide yüksek teknoloji yatırımları, inovasyon ve dijitalleşme projeleriyle ilerlemeliyiz. Bu meyanda ihracat vizyonumuzun merkezinde katma değer odaklı büyüme yer alacaktır. Başarı, güçlü iş birlikleri ve istişareden geçer. Bu kapsamda Muğla Ticaret ve Sanayi Odamız, Üniversitemiz ve gerektiğinde belediyelerimizle güçlü bağlar kuracak, ortak projeler geliştireceğiz. Genel merkezimizin desteği ve bu kurumlarla yapacağımız iş birliği ile üyelerimizin ticaret hacmini de artıracak somut adımların zeminini atacağız. Genel Kurulumuza katılım sağlayan herkese şubem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ekmen ise, “MÜSİAD’ımızın temelleri, Anadolu topraklarının bereketiyle tam 34 yıl evvel atıldı ve Allah’a şükürler olsun her geçen gün bu bereket çoğalarak yayıldı. Bizler, 34 yıl boyunca MÜSİAD çatısı altında hem ülkemiz hem de insanımız için pek çok faydalı çalışmaya imza attık. Anadolu’dan aldığımız gücü dünyanın dört bir yanına taşırken ideallerimizden ve özümüzden hiçbir zaman taviz vermedik. Bugün MÜSİAD, yurt içindeki 84 noktasında sayısı 14 bini geçen üyesiyle başarılı çalışmalarını büyük bir azimle sürdürüyor. Ayrıca dünyanın doğusundan batısına kadar toplam 99 ülkedeki üyelerimize küresel bir ağ ile sayısı 180’den fazla irtibat bürolarımızdan hizmet vermekteyiz” dedi.

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aykaç’ın güven tazelediği seçimlerde yönetim kuruluna Emin Koca, Yunus Manav, İbrahim Ölemez, Toyga Şahansoy, Hamza Akercan, Emin Özler, Osman Arslan, Gökhan Güneş, Mehmet Ali Kalay, İlbeyi Koca ve Murat Karadağ seçildi. Kongreye AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ekmen, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve kamu kurum müdürleri katıldı.