Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, şube ziyaretleri çerçevesinde Isparta, Denizli ve Burdur şube başkanları ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, şube ziyaretleri çerçevesinde Isparta, Denizli ve Burdur şube başkanları ziyaret etti.

MÜSİAD Şube ziyaretleri çerçevesinde, Muğla Şube Başkanı Kazım Demir, yönetim kurulu ve üyelerin katılımları ile MÜSİAD Denizli, Isparta ve Burdur Şube Başkan ve üyeleri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, şube ziyaretlerinin hem tanışma, hem de şubelerin yaptıkları çalışmaları değerlendirme anlamında yol gösterici olduğunu belirterek, “Amacımız her bölgenin kendi çalışma alanları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak. Bunun yanında yönetim ve üyeler bazında tanışma ve hasbihal imkanı bulduk. MÜSİAD ailesi olarak şubeler arası işbirliğini geliştirme ve yeni fikirlerin ortaya konulması anlamında verimli bir ziyaretler yaptık. Üyeler bazında işbirliğinin sağlanması yeni fikirlerin ortaya konması açısından önümüzdeki süreçte ticari anlamda ortak yapılabilecek işbirliği zeminleri oluşturduk. Ziyaret çerçevesinde Denizli Şube Başkanımız Mehmet Akgün’e, Isparta Şube Başkanımız Yalçın Baysan’a, Burdur Şube Başkanımız Kerim Aybayrak ve yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.