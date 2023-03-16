Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi’nin ocak ayı sonunda yapılan genel kurulunun ardından Şube Başkanı Nevzat Aykaç başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, yeni yönetim ve üyelerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Toplantıda şubeler arası iş geliştirme ve yeni iş ortaklığı konuları üzerinde duruldu.

Deprem sonrası MÜSİAD Muğla olarak valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasına katılan üyelere Başkan Nevzat Aykaç teşekkür etti. Aykaç, “Genel Kurul sonrası tüm üyelerimizle bir araya gelmek istiyorduk. Fakat ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ile MÜSİAD olarak faaliyetlerimize ara vererek, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilme noktasında var gücümüzle çalışmalar yürüttük. MÜSİAD Genel Merkez ve Muğla Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarıyla üyelerimizin destekleri ile ihtiyaç noktalarına gerekli malzemeleri ulaştırdık. Ulaştırmaya da devam edeceğiz. Bugün burada hem tüm üyelerimizle bir araya gelerek desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunmak hem de projelerimizi konuşmak için bir araya geldik. MÜSİAD Denizli Başkanımız Engin Boyacı ve yönetimi de programımıza konuğumuz olarak katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin en kısa zamanda bu yarayı saracağına inanıyor ve deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum” dedi.