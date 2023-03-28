Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesinin yeni yönetim kurulu üyeleri ziyaretinde Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bir araya geldi. Gündem ve yapılacak çalışmalar hakkında istişare edildi. Başkan Nevzat Aykaç deprem bölgesine gönderilmiş olan yardımlarda Muğla Valiliği tarafından verilen destek için teşekkürlerini iletti.

Ziyarette daha çok Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan afet yardımları görüşülürken, MÜSİAD Muğla Şubesi’nin Muğla Valiliği koordinesinde yürütülen gıda, giyecek ve diğer yardımlara katkısının artarak devam edeceği açıklandı. MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) olarak depremin hemen ardından Genel Merkez ve tüm MÜSİAD Şubeleri olarak afet bölgesine her türlü yardımı ulaştırdıklarını belirtti. Aykaç, depremden etkilenen ve Muğla’da misafir edilen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.