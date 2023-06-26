Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Bayramların her zaman bütünleştirici bir ruhla inananları bir araya getirdiğini belirten MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, “Bayramlar insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir. Millet olarak bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmeli; hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakıp kucaklaşa bilmeliyiz” dedi.

Başkan Aykaç, “Dini bir ibadet olarak kurban ise ‘Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey’ anlamında kullanılır. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar. Kurban Bayramı, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Bu bayramda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir. Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların artırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan ya da kuvvetlendirilen birlik bağları kolay kolay bozulmaz. Bu vesile ile Kurban Bayramı’nın ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile kesilen kurbanların ve yapılan duaların kabulünü Yüce Allah’tan diliyor, herkese aileleri ile birlikte daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.