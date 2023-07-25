MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetimi, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret ederek, deprem sonrası Malatya’nın yeniden ekonomik olarak da ayağa kaldırılması adına işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçtiğimiz Ocak ayında göreve seçilen Başkan Yunus Akçin ile deprem sonrası sahada birlikte aktif olarak çalıştıklarını belirterek, “Malatya’nın yaralarını sarmak için önemli mücadeleler verdik hep birlikte. Artık Malatya’da hayatın normale dönebilmesi için geçici konteyner iş yerlerinin yanı sıra geçici barınma alanlarının da tamamlanması ile Malatya’nın geleceği noktasında çok önemli iş birlikleri yapacağız” dedi.

MÜSİAD’ın Türkiye’nin ve Malatya’nın ekonomi anlamında iş dünyasını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Özcan, “Yunus başkan bizim sektöre hakim biri, kendisi de kayısı ihracatında da önemli bir hizmet veren arkadaşımız. Malatya ekonomisine hakim, deprem yaralarını hep birlikte saracağız. Ticari anlamda ekonomiyi temsil eden tüm üyelerin sıkıntı ve sorunlarını zaman zaman istişare edip birlikte çözemeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

6 Şubat’tan bu yana yaşanılan asrın felaketinin olumsuzluklarını yavaş yavaş atlatmaya çalıştıklarını da belirten Özcan, “Yerel aktörler ve kamu idarecilerinden de hızlı bir şekilde Malatya’nın merkezindeki kalıcı işyerlerinin temellerini biran önce atmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin’de Ticaret Borsası ile birlikte deprem sonrası yaraların sarılması için el birliği ile sahada mücadele ettiklerini hatırlatarak, “Geçici konteyner işyerleri ve barınma alanlarının biran önce yapılması gerekiyor. Şehrimizde barınma sorununun çözülmesi ekonomik anlamda da katkı sunacaktır” dedi. Bu yükün sadece kamunun sırtında azalmasının mümkün olmadığını da belirten Akçin, “Mevcut şehir merkezimiz çok büyük hasar aldı. Organize Sanayi Bölgelerimiz hasar almadı ama üretimlerin devam etmesi adına personel sıkıntısı ve ara eleman ihtiyacı sıkıntısı sürüyor. Bu sorunun çözülmesi adına ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

Malatya’da bu yıl kayısı rekoltesinde de düşüklüğün olması nedeniyle çiftçilerinde ekonomik olarak bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldığını belirten Akçin, “Bunun için bizim OSB’deki üretim kapasitesini korumak ve arttırmamız gerekiyor. Hep birlikte ortak istişare ile bu şehri eski haline getirmek için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor” diye konuştu.