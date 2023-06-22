MÜSİAD Kırşehir Şubesinin Kurucu Başkanı Ömer Ali Öz, görevini yönetim kurulu üyesi Enes Mehmet Polat’a devretti.

MÜSİAD Genel Merkezinde, Genel Başkan Mahmut Asmalı’nın da katıldığı devir teslim töreninde; MÜSİAD Kırşehir şubesinin kurucu başkanı olarak 2021 yılından beri görevini ifa eden kurucu başkan Ömer Ali Öz, şube başkanlığı görevini yönetim kurulu üyesi Enes Mehmet Polat’a devretti. Görev devri sonrasında yeni oluşan yönetime iyi niyet dileklerini ileten, Kırşehir MÜSİAD Şubesi 1.Dönem Başkanı Ömer Ali Öz, yeni yönetim ve ekibine destek sözü verdi. Devir teslim töreni sonrasında konuşan yeni MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Polat, MÜSİAD Kırşehir Şubesinin özelde Kırşehir genelde ise ülkenin kalkınması adına maddi ve manevi tüm hususlarda üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getireceklerinin sözünü verdi.

Polat, "Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın” şiarını temel alan bir yönetim anlayışına sahip olacağız. Kırşehir’in, Ankara ve Kayseri arasında sıkışıp kaldı ve hakkı olan yatırımları yeterince elde edemedi. Şehrin hak ettiği yatırımları alabilmesi için Ankara siyaseti ve bürokrasisinde etkili olabilmek adına göreve başladık. Siyasetçi, bürokrat ve toplumun tüm kesimleriyle ortak hareket ederek şehir için gereken her şeyi yapacağız" diye konuştu.