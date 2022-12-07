Müstakil İş Adamları Derneği Kırşehir Şubesi, şehrin gelişimi için paydaş diyalogları kuruyor.

Müstakil İş Adamları Derneği Kırşehir Şubesi, şehrin gelişimi için paydaş diyalogları kuruyor.

MÜSİAD’ın Kırşehir’de yaptığı çalışmaları ve şehrin iş potansiyeli ve yatırımı hakkında Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Maliye Bölümüne bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Nur Çetin ve Öğretim Üyesi Dr. Murat Yüksel, MÜSİAD’ın çalışmalarıyla birlikte Ahi Evran Üniversitesinin önemli bir dış paydaş olduğunu söyledi. Kırşehir’in gelişimi, işsizliğin önüne geçilmesi ve istihdam imkanlarının görüşüldüğü ziyarette Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Çetin, fakülte olarak eğitim proje üretme ve öğrencilerin staj konularında iş birliğe hazır olduklarını belirtti.

Derneğin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi veren MÜSİAD Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz ise nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.