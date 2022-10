KIRŞEHİR (İHA) – Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, şehrin gelişiminin en önemli noktasının OSB gelişimi olduğunu söyledi.

OSB gelişiminin ticari hacmin artmasında da etkili olacağını belirten Öz, "Şehrimizin de bağlantılı olduğu Niğde-Ankara Otobanı ; Güneyden İç Anadolu’ya ve Kuzey Batıya yeni ve alternatif bir ulaşım olarak kullanılmaya başlandı. Şu anda yolcu taşımacılığı bilhassa nakliye yük taşımacılığı alanında çok tercih edilir hale geldi. Şehrimiz de merkezileşti. Kırşehir olarak Ankara ile Kayseri arasında sıkışmışlığın, bu yolu en iyi şekilde değerlendirmekten geçtiği bir atmosfer oluştu. Şehrimizin otobana bağlantı yolunu düşünen, projesinde yaralan ve otobana ilhak edilmesinde katkı sağlayan gayret gösteren bütün değerlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu yolla beraber lojistik ve ulaşım ağının çeşitlenmesi ve kullanılmaya başlaması şehrimize gerçekten ciddi katkılar sunacağını düşünmekteyiz. Farkında değiliz belki ama şu anda lojistik bir merkez olma potansiyelimiz var. Tam manasıyla lojistik ve ulaşımda yatırımcı yönünden cazip haldeyiz” dedi.

“Yatırım teşvikinde 4. Bölge Kırşehir OSB yatırımı olursa 5. Bölgeden teşvik alır”

Kırşehir’de OSB gelişiminin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen ve 5. Bölge teşviki için de yatırım desteği isteyen Öz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Devletimizin yatırım teşvikleri yönünden, Kırşehir olarak 4. bölge teşviklerinden faydalanılmakta, eğer yatırım Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılacaksa 5. bölge teşviklerinden faydalanılmakta. Buda en üst düzey teşvikten bir alt teşvik olup yatırımcı için gayet cazip sayılabilecek teşvik modeli. Tek eksiğimiz Organize Sanayi Bölgesinde genişleme alanının bir an önce tamamlanarak, en az 500 ve üzeri istihdam sağlayacak ve yatırım yapmak için avantajlı OSB arayan, bu alanda fizibilite yapan yatırımcıyı bulup irtibata geçmek, şehre yatırım için gelen, gelmeyi planlayan yatırımcıyı en iyi şekilde karşılayıp şehrin yatırım yapılabilir yönü olan; otoban bağlantımızı, OSB için 5. Bölge teşviklerden faydalanabileceğim ve eğer gerçekleşirse, OSB içinde verilebilecek ihtiyacı doğrultusunda en az 50 dönümlük ticari alan imkanını sağlamamız, şehir bürokrasisinin de yatırımcı hazır olduğunu göstermemiz gerekmektedir. Organize Sanayi bölgemizin genişleme alanında en az elli ile yüzer dönümlük parselasyonlarla imara açılıp genişlemesiyle, ciddi istihdam sağlayan ulusal firmaların Kırşehir ‘e yatırım yapmasıyla bölgesel bir üs olabileceğimiz hususu imkânsızlıktan çıkacaktır. Bu enerjiden şehrimizin nasibini alabilmesi için organize Sanayi bölgemizin gelişme alanının bir an evvel tamamlanarak yatırımcıya hazır hale getirilmesi, şehrin gelecek vizyonu için hayati önem taşımaktadır. Organize Sanayi Bölgesinin genişlemesi orta vadede şehrin nüfusunun yükselmesine ve dışarıya verdiği göçün tekrar şehre dönmesine, ticari hacminin artmasına, bölgesel kalkınma da çevre illerle rekabet edilebilirlikte katkı sağlayacaktır. Şehrimizde bunu sivil toplum, bürokrasi, iş insanları ve siyaset öncülüğünde 2023 genel seçimlerinden önce şehre kazandırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ancak bu birlikteliği sağlamak için önce şehirdeki dinamiklerin şehrin menfaati söz konusu olduğunda birbiriyle uyum içinde olması, bürokrasinin engebeli yollarının düzleşmesi, siyasi farklılıkların askıya alınması, bireysellik güdülmemesi gerekmekte. Bir şehir için vizyon oluşturacak çalışmaların neticelenebilmesinde; tüm kesimlerle istişare edilerek sürdürülebilirlik verimlik ve etkililik ön planda tutularak şehrin vizyonu açısından stratejikse her kesimin yan yana gelebilmesi , ayrı fikirlerin aynı ağızdan konuşarak tek vücut halinde merkezi bütçeden gür bir sesle talep etmesi ile sonuç elde edilebilir.”