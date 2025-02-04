Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde MÜSİAD tarafından IBF (International Business Forum) ile organize edilen Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi’nde MÜSİAD Kayseri Şube stant açtı.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Gaziantep’te düzenlenen Türkiye-Suriye İş Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Akmermer, zirveye MÜSİAD Kayseri Şubesi ve üyeleriyle katıldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ilişkilerinin geleceğine de değinen Akmermer, MÜSİAD’ın Suriye’nin özgürleşmesinden sonra en hızlı aksiyon alan sermaye platformu olduğunu vurguladı. Akmermer, "MÜSİAD olarak IBF ile birlikte düzenlenen Türkiye-Suriye İş Zirvesi’ne Kayseri Şubemiz ve üyelerimizle birlikte katıldık. Kayseri, üretim üssü ve ticaretin başkentidir. Bu nedenle, şehrimizde üretilen sanayi ürünlerini ve üyelerimizin potansiyelini, Suriye’den gelen iş insanlarıyla buluşturmak için buradayız. 8 Aralık’tan sonra Türkiye’de bu konuda en hızlı adımı atan kuruluş MÜSİAD oldu. Bu zirvenin 4 Şubat gibi yakın bir tarihte düzenlenmesi, MÜSİAD’ın farkındalığını gösteriyor. Ticaret Bakanımızın da bugün yaptığı açıklamalar, iki ülke arasındaki yeni dönemin ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara ulaşacağını destekliyor" dedi.

"Türkiye, Suriye’nin yanında olmaya devam edecek"

Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Türkiye’nin önemli bir rol üstleneceğine dikkat çeken Akmermer, "Suriye özgürleşirken biz de Türkiye olarak hem iktisadi hem de insani alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.