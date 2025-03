MÜSİAD Kayseri Şubesi ve Kızılay Derneği Kayseri Başkanlığı arasında, afetlere karşı daha etkili ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak adına tarihi bir iş birliği protokolü imzalandı.

Bu protokol, Kayseri’deki afet ve acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için AFAD Kayseri İl Müdürlüğü akreditasyonunda Kızılay Derneği Kayseri Başkanlığı tarafından eğitimleri verilecek oluşturulacak olan MÜSİAD Kayseri Kızılay arama kurtarma ekibi kurulması, araç ve ekipman ihtiyaçları MÜSİAD Kayseri tarafından karşılanacak. İmza töreninde konuşan MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, "Afetler, doğal ya da insan kaynaklı olaylar olarak her an hayatımızı tehdit edebilir. Depremler, sel, yangın, ve diğer acil durumlar sırasında hızlı müdahale, can ve mal kaybını en aza indirmek adına kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle afet bilincinin kazandırılması, sadece bireyler değil, tüm toplum için hayati bir öneme sahiptir. Afet bilinci, insanların afetlere nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini öğrenmelerini, afet anında doğru kararlar alabilmelerini ve toplumsal dayanıklılığı artırmalarını sağlar. Bugün Valimiz Gökmen Çiçek başkanlığında imzaladığımız bu protokol , afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına ve afetlere hızlıca müdahale edilmesine yönelik önemli bir adımdır. MÜSİAD Kayseri Şubesi, Kızılay Derneği Kayseri Başkanlığı ve AFAD’ın iş birliğiyle kurulacak olan hafif arama kurtarma ekibi, afet anlarında hızlı ve etkin müdahaleyi sağlayacak bir yapı oluşturacaktır. Bu tür ekiplerin varlığının ne kadar önemli olduğunu, afetlerdeki ilk birkaç saat içinde yapılacak müdahalenin ne kadar kritik olduğunu Yüzyılın Felaketinde bir kez daha gördük" dedi.

MÜSİAD Kayseri Şubesi’nin gerek afet bilincinin yaygınlaştırılması, gerek gönüllülüğün teşvik edilmesi ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulması adına AFAD İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum kuruluşlar çalışmalar yapmaya devam edeceği belirtildi.