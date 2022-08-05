Geçtiğimiz aylarda Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine heyet gönderen MÜSİAD Kayseri, önümüzdeki aylarda ise İngiltere, İsrail, Almanya, Pakistan ve Amerika’ya iş gezisi düzenleyecek.

Geçtiğimiz aylarda Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine heyet gönderen MÜSİAD Kayseri, önümüzdeki aylarda ise İngiltere, İsrail, Almanya, Pakistan ve Amerika’ya iş gezisi düzenleyecek.

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer yaptığı açıklamada, "MÜSİAD heyeti gezilerde, ülkemizin ve Kayseri’nin tanıtımıyla beraber, ekonomisine katkı sağlamak, üyelerimizin kurumsal ve ticari bağlantılarını güçlendirmek, ihracatlarını artırmak, yeni ürün ve teknolojileri yerinde görme ve değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Yurt dışında 81 farklı ülkede toplamda 164 nokta ile hizmet veren MÜSİAD, irtibat noktalarından aldığımız brifing ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda 2022 yılı içindeki destinasyonları belirledik. Zaman zaman değişik ülkelerden gelen iş adamları heyetlerini Kayseri’de ağırladık, üyelerle iş görüşmelerine imkân sağlayan toplantılar düzenledik, yurt içi ve dışında düzenlenen çeşitli sektörel toplantılara fuarlara, inceleme ve araştırma gezileri düzenledik" ifadelerini kullandı.

İş gezilerinde, misyonları ve Türk Büyükelçiliklerine yönelik ziyaretlerde bulunacaklarını, fuar saha gezileri, ikili görüşmeler yapılacağını ifade eden Başkan Akmermer, firmaların dış ticaret konusunda gelişmeleri için yurt dışı iş gezilerinin önemli katkısı bulunduğunu da sözlerine ekledi.