MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve beraberindeki şube yönetimi Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ünal beraberinde yönetim kurulu başkan yardımcıları ve üyeleri Suat Aksu, Şenol Kuru, Aydın Saray, Yusuf Duyku, Çelen Uygar As, Emre Yunus Akın, Mehmet Oğuz Baykan ve Gökhan Sabır ile ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahini ziyaret etti.

Başkan Ünal, Şahin’e yaptıkları çalışmalar ve Karabük ile ilgili projelerini anlatarak bilgiler verdi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Şahin, Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Heyet daha sonra 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile bir araya geldi. Başkan Ünal, milletvekillerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, şube çalışmaları ve ileriye dönük hayata geçirmeyi planladıkları projeler ve Karabük ilgili konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Milletvekilleri nazik ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti aktararak heyete teşekkür ettiler.

Ziyaret programı çerçevesinde MÜSİAD heyeti daha sonra SGK Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Okan Çetinkaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık’ı ve Savunma Sanayii Başkanlığı Güvenlik ve Teçhizat Projeleri Daire Başkanı Bilkutay Yılmaz ile görüştü.