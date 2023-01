Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut başkan Cengiz Ünal yeniden güven tazeledi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, "Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmiyoruz. Türkiye’nin geleceği için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz" dedi. 2013 yılında tüm engel, fitne ve fesada rağmen 10 vefakar, cefakar ve devletini milletini seven iş dünyası aslanları olarak şubeyi kurarak bugünlere geldiklerini kaydeden Başkan Ünal, “MÜSİAD ailesine ait olmak her iş insanına nasip olur inşallah. Bizler iş dünyası olarak, ülkemize ve kendimize, artık daha fazla güveniyor, cesaretle adım atıyoruz. Zira Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlanan, reform ve istikrar adımlarıyla, Türkiye’nin adeta çehresi değişti. Küresel sistem çok farklı bir dönemden geçiyor. Küresel ekonomi ve siyasetin kodları tamamen değişiyor. Dünyayı etkileyen ekonomik-siyasi gelişmelerin neredeyse tamamı da Türk devletlerinin etrafında şekilleniyor. Güneş artık yeniden doğudan yükselmeye başlıyor. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Süreci iyi okur, işbirliğimizi arttırırsak; sadece bölgesel değil, küresel ekonominin yönünü tayin edecek müthiş bir coğrafyadayız. Bunun da tek bir yolu var. Kültürümüzün bize öğrettiği gibi: “Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var” daha fazla bir araya gelmek ve daha fazla işbirliği yapmak zorundayız. MÜSİAD olarak önem verdiğimiz bir diğer husus KOBİ’ler. KOBİ’ler zenginliğin tabana yayılmasının temel kaynağı. Bugün Türkiye’nin üretim yükünü, ihracat yükünü taşıyanlar KOBİ’ler. Dünyadaki bütün istihdamın yüzde 64’ünü de yine KOBİ’ler sağlıyor” dedi.

Başkan Ünal, büyük potansiyeli ortaya koymak için ellerin de fırsatlar olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Yapmamız gereken, ortak vizyon etrafında birleşmek ve somut adımlar atmaktır. Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmiyoruz. Türkiye’nin geleceği için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hain emelleri olanlar başaramadılar, asla başaramayacaklar da. Biz yolumuzda yürümeye, büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanların her zaman kazanacağını biliyoruz. Türkiye’nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanıyoruz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Bizler, MÜSİAD olarak, sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta olmadık. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisinin özellikle hizmet ihracatının artması ile 2023 yılında, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına inanıyoruz. Hatta bu rakamın, 300 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyoruz. On binlerce işletmeyi temsil eden derneğimiz, vizyon sahibi yönetimleri ve topyekûn kalkınmayı benimseyen projeleriyle üstlendiği sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu büyük potansiyelimizle, Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Bizim hedefimiz ise güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye’yi oluşturmaktır.” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe ise kurumun çalışmaları ve 2023 yılı hedefleri doğrultusundaki çalışmaları anlatarak genel kurulun hayırlı olması dileklerinde bulundu. Konuşmanın ardından tek liste ile gidilen seçimlerde yapılan açık oylama sonucunda mevcut başkan Cengiz Ünal, yeniden güven tazeledi.

Kongreye, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Kdz. Ereğli Şube Başkan ve yöneticilerinin yanı sıra, Genel Merkez yöneticileri ve üyeler katıldı. MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Cengiz Ünal, Remzi Özçelik, Suat Aksu, Şenol Kuru, Aydın Saray, Orhan Esen, Emre Yunus Akın, Çelen Uygar As, Yusuf Duyku ve Ziya Yalçın.”

Denetleme Kurulunda ise “ Hacı Mehmet Gençer, Vedat Namal ve Adem Karataş.” yer aldı.