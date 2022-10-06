MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Almanya’ya iş gezisi düzenleyerek İzmirli iş insanları ile çıkarma yapacaklarını söyledi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Almanya’ya iş gezisi düzenleyerek İzmirli iş insanları ile çıkarma yapacaklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’den 30 kişilik iş adamı topluluğu ile Almanya’nın Stuttgart, Karlsruhe ve Frankfurt şehirlerinde 3 gün süreyle incelemeler ve iş görüşmeleri yapmak üzere gideceklerini bildirdi.

MÜSİAD’ın Türkiye’nin dünyadaki en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Saygılı, “MÜSİAD’ın genel başkanımız Mahmut Asmalı’nın riyasetinde yurt içinde 84 irtibat noktası, yurt dışında da 81 farklı ülkede toplamda 165 irtibat noktasında bulunan yapısı ile küresel bir oyuncu olarak çok önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu büyük potansiyelimizle, Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Üyelerinin dış ticaretini geliştirmek ve işbirliklerini arttırmak üzere yurt dışı iş gezileri düzenlediklerini söyleyen Saygılı, “Bu çerçevede İzmir’den farklı sektörlerden 30 kişilik heyet ile 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde Almanya’ya gideceğiz. Gezimizde Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmalarını görüşeceğiz. Stuttgart, Karlsruhe ve Frankfurt şehirlerinde bulunan MÜSİAD Şubelerimiz ile bir araya geleceğiz. 3 gün boyunca devam edecek ziyaret çerçevesinde, B2B görüşmeleri, işyeri ziyaretleri ve şehir gezisi gibi organizasyonlar da düzenleyeceğiz. Gezimizin ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.