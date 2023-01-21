MÜSİAD İzmir Şubesi’nde görev süresi sona eren Bilal Saygılı, yapılan olağan genel kurulda üyelerden helallik alarak görevini Gökhan Temur’a devretti.

MÜSİAD İzmir Şubesi’nde görev süresi sona eren Bilal Saygılı, yapılan olağan genel kurulda üyelerden helallik alarak görevini Gökhan Temur’a devretti.

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) İzmir Şubesi’nin olağan genel kurulu, İzmir’deki bir otelde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Bilal Saygılı için hazırlanan sürpriz video klip gösterilirken, bu dönemde gerçekleştirilen projeler anlatıldı.

Genel kurul üyelerine hitap eden Saygılı, insana faydalı olma bilinciyle çalıştıklarını ifade ederek, "Kimsenin MÜSİAD’da makam mevki mücadelesi yok. Emek harcadık ama bunun sonucunu Allah’tan bekliyoruz. Yaptıklarımızı anlatacak değilim. Bize teslim edilen yolda takva ehli olmak, sapasağlam durmak, Allah’ın emir ve yasaklarına uymak bilinciyle ilerledik. Kardeşlik hukukun en güzelini ben MÜSİAD’da gördüm. MÜSİAD’ın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur. Görevi bir önceki yönetimden devraldığımızdan beri 192 yeni üye ve 81 genç üye kattık bünyemize. Genç MÜSİAD’lı kardeşlerimize hep önem verdik. Bizden aldıkları emanetleri en güzel yerlere getireceklerine inanıyoruz" diyerek üyelerden helallik istedi.

"Müslüman kelimesiyle birleşmeleri bizim onurumuzdur"

En çok önem verdikleri şubelerden birinin İzmir olduğunu söyleyen MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu ise, "Türkiye genelinde en az 10 şubede Genç MÜSİAD başkanlığı yapan kardeşlerimiz şu an şube başkanlığı yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Dava şuuruna sahip insanlar davalarını ömür boyu devam ettirirler" dedi.

Kendilerine "TÜSİAD’a alternatif misiniz?" ve "MÜSİAD’ın ’MÜ’sü Müslüman mı yoksa müstakil mi?" gibi sorular yöneltildiğini de ifade eden Bayramoğlu, "Biz müstakiliz ama bunu Müslüman kelimesiyle birleşmeleri bizim onurumuzdur. İkincisi biz bir aksiyon hareketiyiz. Kendi programımızı ortaya koyar ve sonuna kadar devam ettiririz. Önümüze yapacak o kadar çok iş var ki küçük işlerle sevinmeyeceğiz. Bunu yaptıkça ekonomik olarak ve güç olarak büyüdük. Bilal Saygılı’nın bundan sonra daha önemli görevleri olacak. Daha yeni sorumluluklar almak üzere önünde günler var" diye konuştu.

"MÜSİAD çok kıymetli bir dava"

Ocak ayının MÜSİAD şubelerinde genel kurul ayı olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da, "Güzel ülkemiz her yönüyle gelişsin, kalkınsın istiyoruz. Genel kurullar tazelenme dönemleridir. Bilal Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. 4 sene boyunca yaptığı fedakarlıkları biliyoruz. İnşallah kendisini başka görevlerde görmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD’da Yönetim Kurulu Başkanı olmanın dönem olarak sınırlı olduğunu hatırlatan Asmalı, "Bu kural bizi diri tutuyor. 4 yılda bir başkan değişiyor. Biz Rabbimizin rızasını kazanmak için bu yola çıktık. MÜSİAD çok kıymetli bir dava. Erbakan’a ‘Bazı talebeleriniz milli görüş gömleğini çıkardı’ dediklerinde o da ‘O öyle bir gömlek ki tene karışır’ demişti. MÜSİAD rozeti de öyle bir rozet. Göreve gelirken istişareye dayalı hareket edip adil olacağız dedik. ‘Mevcut başkan devam etsin’ dediler ama biz adaletli olacağız dedik. Bizim davamızda başkanlar haleflerini yetiştirir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Asmalı ve Bilal Saygılı döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Yeni üyelere rozetlerinin takılmasının ardından olağan genel kurul için divan kurulu seçildi.

Divan Kurulu Başkanlığına AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk seçilirken üyeliklere de İsmail Çiftçioğlu ve Mehmet Akif Gemici seçildi. Bilal Saygılı yönetiminin oy birliğiyle ibra edildiği genel kurulda, MÜSİAD İzmir Şubesi’nin yeni başkanı da Gökhan Temur olarak belirlendi.

"Milletimiz, insanlık ve Türkiye Yüzyılı için çalışacağız"

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, yaptığı teşekkür konuşmasında güçlerini üreten ve güçlü Türkiye’den aldıklarını ifade ederek, "Önceliğimiz Türkiye’dir, milletimizdir, ümmettir. Önceliğimiz insanlığa hizmettir. Bu ailenin neferi olarak çıktığımız yolculukta yönetim kurulumuza çok önemli bir görev tevdi ettiniz. Bu kutsal göreve layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu kutlu yolda yardımcımız önce Allah sonra sizler olacaksınız. Bundan 33 yıl önce zor zamanlara MÜSİAD’ın kuruluşunu gerçekleştiren üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugün görevi devreden gönül insanı Bilal Saygılı’ya ve özveriyle çalışan tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

12. Kalkınma Planı çerçevesinde İzmir özelinde önemli katkılar vermek istediklerini söyleyen Temur, "Dijital dönüşüm yaklaşımıyla firmaların seviyeleri artırmak istiyoruz. Şubemizde tüm çalışmalarımızı dijitale aktarmak için çalışacağız. Karbon ayak izi konusunda firmalarla iş birliği içinde olacağız. İzmir olarak İzmir ekonomisine yön verecek çalışmalarımız ve sektörel zirveler gerçekleştireceğiz. Yeni yatırım, istihdam, patent alanlarındaki çalışmaları ve start-up yarışmalarını önemsiyoruz. Tüm çalışmalarımızı yöneteceğimiz yeni şube binamızı MÜSİAD’a kazandıracağız. MÜSİAD’ı bu günlere taşıyan değerleri ve mirasları geleceğe taşıyacağımıza söz veriyoruz. Kurumsal yönetim anlayışıyla İzmir’e iz bırakan eserler kazandırmak istiyoruz. Milletimiz, insanlık ve Türkiye Yüzyılı için çalışacağız" diye konuştu.

Gökhan Temur başkanlığında oluşan MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı:

Zekeriya Hazırbulan, Şerafettin Gücü, Mustafa Beşer, Ahmet Mutlubaş, Fuat Eroğlu, Şaban Bolat, Abdullah Büyükkutlu, Safa Narlı, Ercan Tekin, Hüseyin Yağcı, Ünal Soytekin, Mehmet Telingün, Niyazi Gültekin, Mehmet Akif Gemici.