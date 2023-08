MÜSİAD İzmir Şubesi Dost Meclisi Toplantısı’nın konuğu Yazar, Stratejist ve Televizyon Yorumcusu Abdullah Çiftçi oldu. Toplantıda ise Türkiye Yüzyılı’nda jeopolitik gelişmeler ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Dost Meclisi Toplantısı’nda Yazar, Stratejist ve Televizyon Yorumcusu Abdullah Çiftçi’yi ağırladı. Bilal Saygılı Camii Külliyesi’nde gerçekleşen ve MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur’un ev sahipliğindeki Türkiye Yüzyılı’nda Jeopolitik Gelişmeler adlı toplantıya Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ticaret İl Müdürü Murtaza Çağrı Ergünen, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Enver Kök ve İzmir Demokrasi Üniversites Bedriye Tunçsiper ile MÜSİAD üyesi iş adamları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra MÜSİAD İzmir şubesinin hazırladığı bir barkovizyon gösterimi sunuldu.

Temur: "Her alanda güçlü olmamız gereklidir"

Toplantıda konuşma yapan ve Türkiye’nin güçlenmesinin egemen güçler tarafından istenmediğini belirten MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, bu yüzden her alanda güçlü olmak gerektiğine vurgu yaptı. Temur, "MÜSİAD ailesi olarak Türkiye’yi yepyeni ufuklara taşıyabilmek adına yüksek ahlak ve ileri teknoloji yönünde, gelecek nesillere çok daha üreten bir Türkiye ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye bırakabilmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi akademiyle, bilim ve teknolojiyle, konusunun uzmanları ile beraber iş hayatımıza rehberlik edecek, yön verecek, stratejilerin geliştirilmesinde, yol haritalarının hazırlanmasında çalışmaya gayret ediyoruz. Türkiye son 20 yılda ekonomiden sosyal hayata, ulaştırmadan enerjiye, dış politika ve savunma anlamında bir çok alanda çok büyük başarılara imza atmıştır. Mega projelerle girdiğimiz Türkiye Yüzyılı’nda, kendi savaş gemimizi, savaş uçağımızı ve tankımızı imal eden bir Türkiye var. Türkiye’nin güçlenmesi , egemen güçlerin çıkarlarına ters düşmektedir. Bundan dolayı ülkemizin varlığının korunması ve devamı jeopolitik konumunun şuurunda olarak her alanda güçlü olmamız gereklidir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye’nin ayağa kalkmasından korkan bir dünya görüyoruz"

Toplantıda daha sonra söz alan Abdullah Çiftçi ise, Türkiye’nin güçlenmesinin batılı güçlerin çıkarlarına aykırı olduğunun altını çizdi. Çiftçi, "2023 yılında artık bazı dengeler değişti. Bugün Afrika ülkeleri mesela başkaldırmaya başladı. Neden bir Afrika ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’nde olmamasıyla ilgili tepkiler oluştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun zamandır söylediği ’Dünya beşten büyüktür’ sözünü şu an bütün dünya seslendiriyor. Türkiye’nin bugünkü şartlarına bakacak olursak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye’nin ayağa kalkmasından korkan bir dünya görüyoruz. Çünkü Türkiye güçlendiğinde, Osmanlı’nın, Selçuklu’nun hatırına yanında olacak milletler var. Türkler istilacı değil, işgalci değil... Bu yüzden metrekare başına en çok ajan Türkiye’dedir. PKK ve FETÖ’nün kurulma dönemleri hemen hemen aynı zamana denk gelir. Biri içeriden din kisvesi altında diğeri ayrılıkçı politikayla ama aynı merkezden yönetiliyor" dedi. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin başka bir Türkiye olduğunu belirten Çiftçi, "15 Temmuz’un üzerine korona yaşadık, deprem yaşadık. Türkiye’nin şu yaşadığı dönemi dünyada kaldırabilecek bir devlet ve millet tanımıyorum. Bu yüzyılda yeni bir yapılanma olurken tam bu değişim esnasında Türkler kendi içerisinde kapışsın istiyorlar" sözlerine yer verdi.