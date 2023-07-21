MÜSİAD İzmir Şubesi, 3T ‘Tanı-Tanıştır-Ticaret Yap’ projesi çerçevesinde Başkan Gökhan Temur’un başkanlığındaki heyet ile MÜSİAD Denizli Şubesini ziyaret ederek inceleme ve iş görüşmelerinde bulundu.

Denizli Ticaret Odası Toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmaya MÜSİAD Denizli Başkanı Engin Boyacı, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur başta olmak üzere çok sayıda iş insanı katıldı. İzmir ve Denizlili iş insanları iki şehir arasında ticareti geliştirmek, alanlarında ya da yatırım yapmayı düşündükleri ticari kollarda fikir alışverişinde bulunmak için ortak masa etrafında bir araya geldi. Denizlili ve İzmirli iş insanları, 3T buluşmasıyla büyük bir potansiyel yakaladıklarına vurgu yaptı.

Toplantı açılışında söz alan MÜSİAD Denizli Başkanı Engin Boyacı, “Bugün burada, MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri ve MÜSİAD Denizli Şubesi olarak, 3T ‘Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap’ projesi çerçevesinde bir araya geldik. Bu projenin öncelikli amacı, iki derneğimiz arasında diyaloğu artırmak ve karşılıklı ticari ilişkilerimizi geliştirmektir. Bizler, birlikte çalışmanın, güçlü bağlar kurmanın ve ağlarımızı genişleterek daha başarılı olmanın önemini biliyor ve vurguluyoruz. Denizli, ülkemizin önemli ticaret merkezlerinden biridir ve ev sahipliği yaptığı pek çok iş fırsatıyla adını duyurmuştur. Hem Denizli hem de İzmir arasındaki potansiyeli daha da ileriye taşımak ve iş birliklerimizi geliştirmek adına 3T programı büyük bir fırsattır. Umarım bu ziyaret, her iki şubemiz için de verimli bir ticari işbirliği döneminin başlangıcı olacaktır” dedi.

“Büyük Türkiye yolunda çalışmaya devam ediyoruz”

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur da Denizli’de olmanın ve iki şehrin potansiyeline katkı koyacak bir toplantıda bulunmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“33 yıldır ilkelerimiz doğrultusunda aynı inanç ve ruhla, el birliği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada en büyük amacımız, üretmek, ihracat yapmak, istihdam oluşturmak. İş dünyamıza MÜSİAD olarak her daim destek olmak. Ülkemizin her derdiyle dertlenen MÜSİAD, büyük Türkiye yolunda çalışmaya devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı’nda, özellikle orta gelir tuzağını kırmak için, yüksek gelirli, yüksek ekonomili ülkeler seviyesine ulaşmak için katma değer seviyesi yüksek ürünler üretmeliyiz. İhracat odaklı çalışmalıyız. Milli ve yerli teknolojileri geliştirmeliyiz. Nitelikli iş gücü ve sermayeyi oluşturmalıyız. Bu nedenle şubelerimizde iş birliği halinde, üyelerimiz arasında işbirliğini gücünü artırmalıyız. Denizli’de iş dünyasıyla 3T programı çerçevesinde bir araya gelmenin iki şehrimize de önemli ve büyük potansiyel katacağına eminim.”

Üyelerin kendilerini tanıttıkları ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdikleri 3T ‘Tanı-Tanıştır-Ticaret Yap’ programı sonrasında MÜSİAD İzmir heyeti, MÜSİAD Denizli üyelerinin işletmelerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.