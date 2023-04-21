Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Gökhan Temur, yayımladığı mesajla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Gökhan Temur yayımladığı mesajda, “Ramazan-ı Şerif’in rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra yeni bir bayrama daha kavuştuğumuz için Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun" dedi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlara rahmet ve yaralılara acil şifalar niyaz eden Temur, "Rabbimiz, afetzede kardeşlerimize ve milletimize sabır ve metanet versin. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin. Yaralarımızı hep birlikte saracak, hep beraber ayağa kalkacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah" dedi.

"Bayramları bayram gibi yaşayalım"

Bayramların sevinçlerin büyütüldüğü ender zamanlardan biri olduğunu vurgulayan Temur, "Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da sevinçleri dünya çapında büyütmeli, hüzünleri paylaşmalıyız. Sıla-ı rahim yaparak, aile ve akrabamızın gönüllerini almalı, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm gören mazlum milletlerin acılarını tüm kalbimizde hissederek, acılarını dindirmeye çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bayramların bayram gibi yaşandığı, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olması, sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişmemiz temennisiyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.