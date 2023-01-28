Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kayseri Şubesi’nin kuruluşunun 30. yılında yapılacak olan genel kurul öncesinde ‘Kayseri’nin Gençlik Buluşmaları’ programında gençlerle bir araya geldi. Programda açıklama yapan Mahmut Asmalı, “Üye sayımızın 3’te birini oluşturan genç potansiyelimize çok güveniyoruz” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kayseri Şubesi’nin kuruluşunun 30. yılında yapılacak olan genel kurul öncesinde ‘Kayseri’nin Gençlik Buluşmaları’ programında gençlerle bir araya geldi. Programda açıklama yapan Mahmut Asmalı, “Üye sayımızın 3’te birini oluşturan genç potansiyelimize çok güveniyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Ok Burcu Medresesi’nde düzenlenen Kayseri’nin Gençlik Buluşmaları programına MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD üyeleri ve Genç Kızılay Kayseri Şubesi üyeleri katıldı.

Genel kurul öncesinde gençlerle buluşarak sıkıntılarını ve taleplerini dinlediklerini söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Öncelikle Kayseri’de bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kayseri MÜSİAD’ın ilk teşkilatının kurulduğu il ve dolayısıyla bu sene de 30. senesini kutluyor. 1993 yılında kurulmuştu. Ocak ayları bizim genel kurul aylarımız. Yaklaşık 53 şubemizle birlikte bir genel kurul heyecanı var. Bugün de Kayseri şubemizin genel kurulunu yapacağız. Tabi öncesinde biz gittiğimiz şehirlerde öncesinde gençlerle de buluşalım istiyoruz. Çünkü biz gençlere çok büyük önem veriyoruz. İstikbalimiz gençlerimiz ve bunu da lafta bırakmıyoruz. MÜSİAD’ın 13 bin üyesi var ve bunun 3’te 1’i gençlerimizden oluşuyor. 4 bin 600 genç üye sayımız var. Dolayısıyla biz her gittiğimiz yerde genç potansiyelimize çok güveniyoruz. Bu manada da gençlerle buluşmaya çok önem veriyoruz. Gençlerimiz bizim gerçekten geleceğimiz. Çok iyi donanımlı, çok iyi yetişmiş gençlerimiz var. Malum bir Teknofest kuşağı oluşuyor. Dolayısıyla da teknolojiye, bilim ve sanata son derece meraklılar. Dolayısıyla gençlerimizle buluşup, gençlerimizin sorunlarını, dertlerini dinlemek, varsa bizden talepleri onları karşılamak ve onlara destek olmak için bugün de güzel şehrimiz Kayserimizdeyiz. İnşallah güzel bir birliktelik olur” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, daha sonra programa katılan gençlerin sorularını cevaplayarak, öneri ve taleplerini dinledi.