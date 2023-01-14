MÜSİAD Düzce şubesinde yapılan olağan kongreyle, 2 dönemdir başkan olarak görev yapan Vefa Pehlivan koltuğunu Özgür Sağlam’a bıraktı.

MÜSİAD Düzce şubesinde yapılan olağan kongreyle, 2 dönemdir başkan olarak görev yapan Vefa Pehlivan koltuğunu Özgür Sağlam’a bıraktı.

MÜSİAD Düzce Şubesi 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Olağan kongrede konuşma yapan MÜSİAD Düzce Şubesi Eski Başkanı Vefa Pehlivan, 2 dönemde Düzce ve MÜSİAD için yaptıklarını anlatarak, "Düzce ve iş dünyası için üyelerimiz ile el ele vererek çalışmalarımız gerçekleştirdik. Dönemimizde pandemi gibi ağır bir süreçle de mücadele etmek zorunda kaldık. Ancak iş dünyası olarak yine de el ele vererek ayağa kalkmasını bildik. Ancak artık başkanlığı bırakma zamanımız gelmişti. Derneğimize Genç MÜSİAD ile başlayan ve yönetim kurulunda birlikte görev yaptığımız Özgür Sağlam arkadaşıma görevi devrediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden ve MÜSİAD üyeleri ile Düzce’nin daha da gelişmesi için elinden geleni yapacağını belirten Özgür Sağlam ise, "Vefa Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Kendisi 2 dönem özveri ile görev yaptı. Başarılı çalışmalara imza attı. Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Vefa başkanımdan aldığım görevi sizlerin de yardımıyla hep birlikte el ele vererek yürüteceğiz" diye konuştu.

Kongreye; Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Uzun, Düzce’deki resmi kurumlarının idarecileri, siyasi parti il başkan ve yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri ile MÜSİAD Düzce Şubesi üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından divan seçimi yapıldı. Sonrasına geçmiş döneme ait faaliyet raporu, gelir gider raporları okunarak oylandı. Kongre sonunda ise yapılan açık oylama ile Özgür Sağlam bütün üyelerin oyunu alarak MÜSİAD Düzce Şube başkanlığına seçildi.