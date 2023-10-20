Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi, Vali Selçuk Aslan’ı ağırladı. Ziyarette dernek çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, MÜSİAD Düzce Şubesini ziyaret etti. Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ve yönetimi tarafından karşılanan Vali Aslan’a dernek çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri Düzce’deki iş hayatı hakkında da bilgiler vererek şehir için yaptıkları projeleri de anlatarak istişarelerde bulundular.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.