Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi’nin yeni binası Genel Başkan Mahmut Asmalı’nın da katıldığı törenle açıldı.

MÜSİAD Düzce Şubesi’nin D-655 Düzce-Akçakoca kara yolu üzerindeki yeni binası törenle hizmete açıldı. Törene; MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın yanı sıra Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İlçe belediye başkanları, protokol üyeleri, iş insanları ile dernek üyeleri katıldı.

“Anadolu İş dünyasının dünyaya açılan kapısı olmaya çalışıyoruz”

Açılışta konuşan Genel Başkan Asmalı, MÜSİAD’ın misyonuna değinerek; tohumları kadim Anadolu topraklarında atılan MÜSİAD bugün dünyada şubeleri olan global bir yapıya büründü. Türkiye’nin bütün illerinde dünyada da birçok ülkede yer alan derneğimiz aynı zamanda Anadolu iş dünyasının uluslararası pazarda pay sahibi olması, bağlantılar kurması için de önemli rol üstleniyor. Bu çerçevede bir ayağı Anadolu topraklarında bir ayağı ise dünya pazarında olmanın ve Anadolu insanının çalışkanlığını, alın terini, helal emeğini uluslararası piyasalarda, pazarlarda değerlendirmek için de yoğun çaba harcıyoruz. Anadolu’nun o şehirlerinden Düzce’de dernek binamızın açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Ahi iş insanlarını dünya pazarına çıkartmak önemli”

Vali Selçuk Aslan da, “Anadolu’nun ahi iş insanlarını dünya pazarına çıkartma gayreti bizim için çok önemli. Kalbi vatan sevgisiyle dolu insanların dünya pazarlarında helal lokma, emek, alın teri ile üretilmiş ürünlerini dünya pazarlarında görücüye çıkartmak, yeni pazarlar kurmak çok çok önemli. Bu misyon çerçevesinde kadim Anadolu topraklarımız için çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeni bina kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ise, MÜSİAD’a yeni hizmet binası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Biz yönetime gelmeden önce şehir merkezindeki hizmet binamız kullanılıyordu. MÜSİAD’a yakışır müstakil bir hizmet binası olsun diyerek kolları sıvadık ve yeni binamıza kavuştuk. Allah bu binada hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin” dedi.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı dualar eşliğinde kurdele kesilerek yapıldı.