MÜSİAD Bursa Şubesi’nin düzenlediği Müstakil Düşünceler Konferansı, bu ay Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, MÜSİAD üyesi iş insanları yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, modern ekonomik araçların beraberinde getirdiği ahlaki ve manevi sorumluluklara dikkat çekti.

Şenocak, konuşmasında “Günümüz dünyasında dijitalleşme ve globalleşmenin etkisiyle ticaretin kapsamı ve yöntemleri büyük bir değişim yaşıyor. Kripto para birimleri, faizli finansal sistemler gibi birçok yeni unsur hayatımıza girdi. Ancak bu araçlar, bazen ahlaki ikilemler ve manevi kaygılar yaratabiliyor. İslam, ticaretin sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk olduğunu öğretir. Helal kazanç, doğruluk ve adalet, iş dünyasının temel taşları olmalıdır. Bu ilkeleri hayatımıza dahil etmeden, hem bireysel huzuru hem de toplumsal refahı sağlamamız mümkün değildir. Biz iş insanları olarak, maddi başarı kadar manevi sorumluluğun da bilincinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Konferansın konuşmacısı olan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın da programın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

"Modern ekonomik sistemlerin hızla değiştiği bir çağda, ticaretin ahlaki ve manevi boyutlarının tartışılması büyük önem taşıyor" diyen Dr. Aydın, "İslam, ticaretin bir kazanç aracı olmasının ötesinde, hakkaniyet ve helallik ilkeleri üzerine inşa edilmesi gerektiğini öğretir. Bugün burada faizli sistemlerin ticaret üzerindeki etkilerini de ele alma fırsatı bulduk. Ticari faaliyetlerde faizden uzak durulması, yalnızca dini hassasiyet açısından değil, ekonomik ve sosyal dengeyi koruma açısından da önemlidir. İş insanlarımızın bu konuda farkındalıklarını artırmaları, ticarette hem helal kazanca hem de toplumsal adalete hizmet edecektir. Bu tür toplantılar, iş dünyasında manevi değerlerin korunması adına büyük bir fırsattır. MÜSİAD Bursa Şubesi’ni bu anlamlı etkinlik için tebrik ediyor, bu tür programların devamını diliyorum” diye konuştu.

Programın soru-cevap bölümünde, katılımcılar modern ticarette karşılaştıkları meseleler ve İslam’ın bu konulara yaklaşımı hakkında merak ettikleri soruları sorma imkânı buldular. Özellikle faizli sistemler, zekât ve helal kazanç konuları katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.