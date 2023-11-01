Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sinan Boztepe’yi ziyaret ederek destek verdi.

Son dönem MÜSİAD Antalya Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Sinan Boztepe’yi tebrik eden başkan Ali Akçay ’’Gurultuyuz ve her zamanki gibi Antalyaspor’un yanında olup tam destek vermeye devam edeceğiz. MÜSİAD Antalya yönetiminde bulunan ve şimdiye kadar iş alanlarındaki başarıları ile ülkemizi farklı ülkelerde de temsil eden ve Sinan Boztepe’nin yönetiminde de yer alan Fatih Gürcü ile Mehmet Bora’yı da tebrik ediyoruz. Antalyaspor’da önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz ve gurur duyuyoruz’’ dedi.