MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri, Konuksever İlkokulu’ndaki MÜSİAD Ana Sınıfı’nı ziyaret etti. Öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen heyet, okulun ihtiyaçlarını dinleyerek eğitim sürecine destek olabilecek konuları yerinde değerlendirdi.

Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dikkate alan MÜSİAD ekibi, sadece hediyelerle değil, aynı zamanda okulun ihtiyaç duyduğu tadilat çalışmalarını da üstlendi. Sınıfın yenilenmesi ve eksiklerin giderilmesi için harekete geçen ekip, öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamına kavuşması için tüm imkanlarını seferber etti.

Ziyaretin ardından tekrar okula dönen Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri, öğrencilerle keyifli vakit geçirerek hediyelerini paylaştı.

MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Ali Akçay, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir eğitim ortamı sunmak bizim için çok değerli. MÜSİAD olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman öncelik vereceğiz” ifadelerini kullandı.