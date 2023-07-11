Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği-MÜSİAD Antalya Ali Akçay ve yönetimi Sivil Kuruluş kuruluşlarını ziyaret ederek iş dünyasının talepleri hakkında fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Akçay, hedeflerinin iş dünyasındaki beklentilerde köprü görevini üstlenmek olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Antalya Ali Akçay ve yönetimi; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret ederek iş dünyasının ve üyelerinin taleplerini paylaştılar. Ali Akçay, mesleki işbirlikleri ve kamu-özel sektör buluşmalarının entegre olmuş bir çalışma dünyası oluşturabilmeyi amaçladıklarını vurguladı. Kalifiye personel ve işsizlik konusunda beklentilere yanıt vermek için okullarda öğrencilere yönelik geleceğe hazırlık için destek olma konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ali Akçay toplantılar sonrası yaptığı açıklamada, bazı konularda da birlikte ortak adım atma konularında fikir ve görüş birliğine varıldıklarını ve ziyaretlerin verimli geçtiğini söyledi.