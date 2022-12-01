Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSEM Akademi’de hafta sonları düzenlenen workshoplar, vatandaşlara tecrübeli şefler eşliğinde dünya lezzetlerini öğrenme fırsatı sunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSEM Akademi’de hafta sonları düzenlenen workshoplar, vatandaşlara tecrübeli şefler eşliğinde dünya lezzetlerini öğrenme fırsatı sunuyor.

“Profesyonel Aşçılık”, “Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik” olmak üzere 2 ayrı alanda gerçekleştirilen workshoplarda, katılımcılara hem sahip oldukları yemek ve pasta bilgilerini çeşitlendirme fırsatı sunuluyor hem de renkli ve keyifli bir hafta sonu geçirmeleri sağlanıyor. Yaklaşık 4 saat süren workshop etkinliği, “Profesyonel Aşçılık” kategorisinde maksimum 12 kişi, “Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik” eğitiminde ise 6 kişiyle gerçekleştiriliyor.

Dünya mutfağını tanımak ve yemek kültürünü geliştirmek için gelen Gazi şehirliler, bu etkinlikte İtalya, Tayland, Japonya, Portekiz, Güney Afrika ve ABD gibi birçok ülkeye ait yerel lezzetleri öğrenme imkanı bulurken ayrıca kruvasan, ıstakoz, pastel de nata, sushi, çikolata gibi ürünlerin hazırlanma sürecine de ortak oluyor.

Gastronomi kimliğiyle dünyada ünü giderek büyüyen Gaziantep’te yoğun taleple karşılaşılan bu workshop etkinliğinde yer almak isteyenler, biletix.com üzerinden biletlerini alabiliyor.