Tepebaşı Belediyesi’nin, Musaözü Mahallesi’nde gerçekleştireceği doğa yürüyüşü etkinliğinde vatandaşlar tabiat içinde sağlıklı bir gün geçirecek.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği çeşitli aktiviteler ile vatandaşlar için sağlık dolu programlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Musaözü Mahallesi’nde 30 Nisan Pazar günü gerçekleşecek etkinlik için saat 09.00’da Tepebaşı Belediyesi önünden hareket edilecek. 10.00’da başlayacak yürüyüşün ardından etkinlik saat 15.00’te dönüş için hareket edilmesi ile tamamlanacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, etkinliğe katılmak isteyenlerin duyuru görselinde yer alan karekod ile kayıt formuna ulaşabilecek, bilgi almak için 0530 158 3428 numaralı telefon ile Spor İşleri Müdürlüğü’ne irtibat sağlanabileceğini bildirdi.