Pazarspor’un genç futbolcusu Eyüp Ensar Bozkurt, Antalya deplasmanında Serik Belediyespor karşılaşmasının 15. dakikasında kırılan parmağına rağmen takımını yalnız bırakmayarak maçı tamamladı. Rize’ye geldiğinde ise hemen ameliyata alındı.

29 Mart Çarşamba günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor’un Antalya deplasmanında Serik Belediyespor ile oynadığı ligin 29. Hafta karşılaşmasında forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Eyüp Ensar Bozkurt, maçın 15. dakikasında yere düştü. Elindeki ağrıya aldırış etmeden kulübede elini sardırarak oynamaya devam eden genç futbolcu 90. dakikaya kadar mücadele etti. Maçın içerisinde de devam eden ağrısının maç sonuna yaklaşırken daha da artması üzerine oyundan çıktı. Aynı gece uçakla döndüğü memleketi Rize’de hastaneye giden Eyüp Ensar’ın çekilen röntgen sonucu başparmağının eklem yerinden koptuğu tespit edildi.

Hafta başında RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Kazdal tarafindan ameliyat edilen futbolcunun başparmağına yaklaşık 1,5 saat süren operasyon sonucu vida takıldı. Takımına karşı yaptığı fedakarlık ile taraftardan alkış toplayan genç yeteneğin 1 ay sahadan uzak kalacağı öğrenildi.