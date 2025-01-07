Türkiye Diyanet Vakfı BTSO Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri tarafından sahnelenen “Mus’ab Ağlarken” adlı tiyatro oyunu, Bursa Müftülüğü Sinan Durmaz Konferans Salonu’nda izleyicisiyle buluştu. Tiyatro oyunu, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Bursa Müftülüğü, Müftülük Külliye Derneği ve Osmangazi Müftülüğü’nün desteğiyle gerçekleştirilen tiyatro gösterisine yoğun bir katılım oldu. Üniversite öğrencilerinin TDV Yurdu Manevi Rehberi İbrahim Konak’ın yönetmenliğinde hazırladığı oyun, izleyenlerden tam not aldı. Etkinliğe Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Müftü Yardımcısı Şevket Bulut, Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, Yıldırım Müftüsü Nurullah Koçhan, Nilüfer Müftüsü Şakir Şahin, Mudanya Müftüsü İbrahim Özler ve Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır da katılarak gençlere destek verdi.

Tiyatro gösterisi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, sahnede sergilenen performanslar büyük beğeni topladı. Programın ev sahipleri gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.