Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, görevinden istifa edip, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Hepinizin malumu 6 Şubat 2023 günü 11 ilimizde tarihimizin ve bölgemizin en yıkıcı ve büyük depremini yaşadık. Devletimizin büyüklüğü, milletimizin dayanışma gücü ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile yaraları sarmaya bu ağır süreci aşmaya çalışıyoruz.İlk andan itibaren Devletimizin bütün imkânları bölge insanımızın hizmetindedir. Aziz milletimiz tek yürek halindedir. Devletimiz büyük ve güçlüdür. İnşallah bu asrın felaketininde üstesinden geleceğiz.Bu büyük felakette kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.6 Haziran 2003’ten bugüne kadar, kesintisiz, değişik kademelerinde, çeşitli görevler ifa ettiğim AK Partimizden yaklaşan seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için şu an ifa ettiğim Merkez İlçe İl Genel Meclisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa edip, partimize aday adayı müracaatımı yapmış bulunuyorum. 2003’ten bugüne kadar Kütahya’ya hizmet adına şahsıma verilen yetki ve onurdan dolayı partime, birlikte çalıştığımız il-ilçe teşkilatlarımızın bütün Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, Belediye Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, Kaymakamlarımıza, Valilerimize, Meclis üyelerimize, İl Özel İdaremizin tüm çalışanlarına, Birlikte çalıştığımız paydaş kurumların yönetici ve temsilcilerine, görsel ve yazılı basınımıza, muhtarlarımıza ve tüm Kütahyalı hemşerilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.Halis niyetle, samimiyetle Kütahyalı hemşerilerimize hizmet etme arzusu ile çıktığım bu yeni süreçte,tüm hemşerilerimizin desteğine ve duasına talibim" diye konuştu.