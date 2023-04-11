Kütahya İl Genel Meclisi eski Başkanı Musa Yılmaz, "AK Parti milletimizin geleceğidir, 20 yıllık iktidarımız döneminde ki kazanımlarımıza ve geleceğimize sahip çıkıp Kütahya’da görkemli bir sonuç alacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kendisinin de aday adayı olduğunu belirten Yılmaz, "Partimiz AK Parti, milletvekili aday adaylığı sürecini kendi kurumsal kimliği içerisinde, çeşitli aşamalar takip ederek tamamlamıştır. müracaat eden 50’nin üzerinde arkadaşımız içerisinden 5 kıymetli arkadaşımızı milletvekili adayı olarak belirlemiştir. Bundan sonra bizler için kişisel, demokratik mücadele bitmiştir. AK Parti kurumsal yapısı içerisinde kuruluşundan beri çalışmış, partimizin oluru ile çok onurlu görevler ifa etmiş birisi olarak belirlenen 5 kıymetli arkadaşımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Her aşamada onların ve partimizin yanındayız, destekçisiyiz. Bu anlamda teşkilatlarımızın bize vereceği her göreve hazır olduğumuzu beyan ettiğimiz gibi kamuoyuyla da paylaşmak isterim. Bugüne kadar ilimizi temsil eden kıymetli vekillerimize de şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık sıhhat ve huzur diliyorum. AK Parti milletimizin geleceğidir, 20 yıllık iktidarımız döneminde ki kazanımlarımıza ve geleceğimize sahip çıkıp Kütahya’da görkemli bir sonuç alacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.