Kütahya’nın Gediz ilçesinde Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Gedizlilere unutulmaz bir konser yaşattı.

Tarhana Festivalinde sahne alan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Türk Rock Müziğinin önemli isimlerine ait şarkıları seslendirirken Açık Hava Sahnesini dolduran binlerce Gedizli’ye keyif dolu bir gece yaşattılar.

2 sen üst üste Gediz Tarhana Festivalinde olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Musa Göçmen Açık Hava Sahnesini dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda sahneye gelen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Musa Göçmen ve ekibine teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Akçadurak, “Gediz Belediyemizin davetini kırmayarak bizleri onurlandıran ve bu harika geceyi bizlere yaşatan ‘Musa Göçmen ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçılarımızı ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gediz’imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha nice güzel programlarla Gediz’imizi ve hemşerilerimizi kıymetli sanatçılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.