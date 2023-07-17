Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Muş’ta 2023 yılı biçerdöver biçim ücretlerini belirledi.

Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Tahsin Kılıç başkanlığında, Varto Ziraat Odası Başkanı Abdulbari Han, Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ve Korkut Ziraat Odası Başkanı Mahsup Uslu’nun katılımıyla yapılan toplantıda, 2023 yılı biçerdöver fiyatları ile mevsimlik işçilerin alacağı yevmiyeler belirlendi. Toplantının ardından konuşan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Tahsin Kılıç, “2023 yılı biçerdöver fiyatlarının belirlenmesi için ilçe başkanlarımızla yapmış olduğumuz toplantı neticesinde ortak karar aldık. Biçim ücretlerini belirlerken hem çiftçimizi hem de biçercileri mağdur etmemek için çaba sarf ettik. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Fiyat tarifesiyle ilgili detaylı bilginin odalarda alınacağı belirtildi.