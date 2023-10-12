Muş Valisi Avni Çakır, Ziraat Türkiye Kupasında kendi sahasında karşılaştığı Küçükçekmece Sinop Spor Kulübünü 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan Muşspor teknik heyetini ve sporcularını ziyaret etti.

Vali Avni Çakır, ilde ki yatırımlar ve çeşitli ziyaretlerin ardından bugün de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 4. Gurupta mücadele eden Muşspor’un sporcularını ziyaret ederek moral verdi. Vali Çakır ve beraberindekiler, 15 Ekim Pazar günü Bursa Yıldırımspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Muş Şehir Stadında sürdüren futbolcuları ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Muş’a geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan ve gençliğe önem veren Vali Çakır, “Muşspor teknik heyetiyle, sporcuları ile çok kaliteli bir takım. Muşspor’un tüm maçlarını tribünden izliyorum. Maçlar heyecanlı geçiyor. Taraftarımızda takımına çok destek veriyor. Bunu görüyoruz. Muş sporumuzu taraftarımızın da desteği ile ikinci lig hatta süper ligde de göreceğiz inşallah. Ziraat Türkiye kupası ve 3. Ligde Muşsporumuza başarılar diliyorum” dedi.

Teknik heyet ve futbolcular ise, Vali Avni Çakır’ın antrenman ziyaretinden çok mutlu olduklarını ve Pazar günü Bursa Yıldırımspor’u yenerek maçı vali beye armağan edeceklerinin sözünü verdi. Ziyarette Vali Çakır’a Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve Muş İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da eşlik etti.