Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre hafta sonundan itibaren Muş genelinde kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre hafta sonundan itibaren Muş genelinde kar yağışı bekleniyor.

Muş’ta yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Muş Valiliği tarafından hava durumu ile ilgili açıklama yayınlandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, görüş mesafesinde azalma, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılarak, “Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren tüm ilin kar yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. İlimizde beklenen kar yağışlarının yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının, pazar günü de il genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İlimizde beklenen kar yağışlarının yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde azalma, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.