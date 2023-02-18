Muş Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Nurhak ilçesinde hayvanlarını beslemekte güçlük yaşayan depremzede besicilere 250 ton yem ve arpa dağıttı.

Muş Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Nurhak ilçesinde hayvanlarını beslemekte güçlük yaşayan depremzede besicilere 250 ton yem ve arpa dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayırsever vatandaşların desteği ile gönderilen yem ve arpa posaları, görevlendirilen Nurhak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından besicilere dağıtılıyor. 30 bin küçükbaş hayvan, 1600 büyükbaş hayvan varlığı bulunan ilçede, yaklaşık 700 çiftçiye yem desteği sağlandı. İlçede görevli Muş Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri de, aracı bulunmayan besicilere yardımcı olarak yemleri araçlarla kapılara kadar taşıyor. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün talimatı ile ilçede yem dağıtımına devam ediliyor. Aracı olmadığı için polisler tarafından yemi taşınan besicilerden Cemal Maden, “Deprem nedeniyle ahırım zarar gördü, hayvanlarım dışarıda kaldı, evim yıkıldı. Şu anda çadırda kalıyorum. Sağ olsunlar Muş Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, askerimiz, polisimiz geldiler bize yardımcı oldular. Yemimiz aracımız olmadığı için dışarıda kalmıştı, polis arkadaşlarımız yemleri alıp çadırımıza kadar getirip teslim ettiler” dedi.

Besici Durmuş Mehmet Doğan ise “Nurhak Karaçar Mahallesinde oturuyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Deprem nedeniyle ahırımın bir bölümü yıkıldı. Yem sıkıntısı yaşadığımız için Muş Valiliğimiz gereken yardımı yaparak bizlere yem verdi. 200 hayvanım var. Yemlerimi teslim aldım. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.