Muş Valiliği, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde depremlerden etkilenen vatandaşların taleplerini etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek için “Açık Kapı” birimini depremzedelerin hizmetine sundu.

Muş Valiliği, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde depremlerden etkilenen vatandaşların taleplerini etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek için “Açık Kapı” birimini depremzedelerin hizmetine sundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında İçişleri Bakanlığınca Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz koordinesinde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Açık Kapı Muş Şube Müdürlüğü, Nurhak’taki vatandaşlar için hizmet veriyor. İlçe meydanına kurulan Açık Kapı hizmet noktasına gelerek müracaatta bulunan depremzede vatandaşlar, taleplerini uygulama sayesinde elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri ile gerçekleştiriyor.

Verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Ahmet İnan, “Nurhak’ta ikamet ediyorum. Muş Valiliği ilçemizde ‘Açık Kapı’ noktası kurarak hizmette bulunuyor. Biz de depremzede olarak konteyner talebinde bulunduk. Muş Valiliğimiz bize yardımcı oluyor. Bize yardımlarından dolayı devletimize teşekkür ederiz” dedi.

Açık Kapı Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan 84 yaşındaki depremzede kadın Zeynep Özer ise “Açık Kapı hizmeti verildiğini duyunca müracaatta bulundum. İnşallah herkese faydası olur. Kurban olduğum Allah devletimizi esirgesin, tırnağına taş değdirmesin. Devlet olmazsa biz hiç olamayız. Polisimizi, askerimizi, milletimizi, devletimizi Allah esirgesin” diye konuştu.