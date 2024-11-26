Muşspor FK, TFF 3. Lig’in 13. haftasında Ergene Velimeşe SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kar altında başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Muş Spor, kötü gidişata Ergene Velimeşe SK maçı ile son vermek istiyor.

Teknik Direktör Fatih Çardak yönetimde çalışmalarını sürdüren Muşspor, 30 Kasım’da oynayacağı ligin 13. maçı olan Ergene Velimeşe SK maçı hazırlıklarına kar altında başladı. 1071 Spor Kompleksinde bulunan antrenman sahasında çalışmalara başlayan Muşspor’da, teknik heyet ve futbolcuların moralinin iyi olduğu gözlemlendi.