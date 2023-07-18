Geniş ovası ve verimli otlakları ile tarım ve hayvancılık merkezi olan Muş’ta kış mevsimi öncesi hayvanlar için biçilen otlar patoza verilerek saman haline getiriliyor.

Muş’ta geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, tırpan ve traktörlerle biçtikleri otları gezer patozu yardımı ile saman haline getirerek kışın hayvanlarına vermek üzere çalışıyor. Kış mevsiminde hayvanlarını besleyebilmek için biçtikleri otları sıcak havaya rağmen patoza vererek saman haline dönüştüren çiftçiler, bu samanları muhafaza ederek kış mevsiminde kar üzerinde hayvanların beslenmesinde kullanıyor.

Muş’ta sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, günün en sıcak saatinde biçtikleri otları patoza vererek kış mevsimi için hazırlıklara başladı. Bir taraftan tırmık ile otları toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı ürünü traktörün arkasına bağladıkları patoza atarak saman haline dönüştürüyor.

Biçtikleri otları patoza atarak saman haline gelmesini sağlayan çiftçilerden Muhtesim Yalçınkaya, sabah erken saatlerde patoz mesaisine başladıklarını belirterek, “Bir ay önce biçtiğimiz otları kurumaya bıraktık. Şimdi ise otlarımızı patoza atarak saman haline getirdikten sonra köye götürüp kış mevsiminde hayvanlarımıza vermek için muhafaza ediyoruz. Sabah saat 04.00’da başlıyoruz gece 00.00’a kadar patoz mesaimiz devam ediyor. Tabi gün içinde belli saatlerde de molalarımızı veriyoruz. Hava sıcaklıkları gün içinde oldukça yüksek oluyor, bizde sıcaktan korunmak için ince kıyafetler tercih ederek fötr ve şapka kullanıyoruz” dedi.