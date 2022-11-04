3 milyon 550 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin en büyük 3’üncü ekilebilir ovasına sahip Muş’ta buğday ekimi mesaisi devam ediyor.

3 milyon 550 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin en büyük 3’üncü ekilebilir ovasına sahip Muş’ta buğday ekimi mesaisi devam ediyor.

Muş’ta buğday ekimi için kolları sıvayan çiftçiler, hazırlıklarını sürdürüyor. Kar yağışı öncesi son aşamaları tamamlayan çiftçiler, buğdayları toprakla buluşturuyor. Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde buğday ekimine devam eden işçiler, yağışlardan önce işleri tamamlamaya çalışıyor. Devam eden ekimle ilgili bilgi veren Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Arazi Sulama Sorumlusu Tamer Gölbaşı, sonbahar mevsimiyle buğday ekimine başladıklarını söyledi.

Bu sene ortalama 27 bin dönüm buğday ekimi yapacaklarını kaydeden Gölbaşı, “Bir yandan nadas çalışmalarımız devam ederken bir yandan da ekim işlemlerini yapıyoruz. Hızlı bir şekilde ekime devam ediyoruz. Ortalama 15 gün içerisinde ekilişlerimizi tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.