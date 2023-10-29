Cumhuriyet’in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Muş Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi Bayraktepe’ye yürüyüş gerçekleştirdi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Kulübü üyelerinden Naif Yıldız, Cumhuriyet’in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dağ yürüyüşü yaptıklarını ifade ederek, "Zor şartlarda, topyekün bir mücadele ruhuyla bu Cumhuriyet’i bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına zirvede gerçekleştirilen törenin ardından inişe geçti.