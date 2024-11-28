Muş’ta “Kış Tedbirleri Toplantısı", "Türkiye Afet Müdahale (TAMP) Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı", "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve "İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" Vali Avni Çakır başkanlığında yapıldı.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün konferans salonunda düzenlenen toplantında, Muş genelinde kış mevsiminde alınacak önlemler ve trafik tedbirleri, afetlere müdahale, afet risklerini azaltmaya yönelik planlama ve tasarruf tedbirleri olmak üzere vatandaşa daha verimli ve hızlı hizmet sunma noktasında yapılması gerekenler görüşüldü.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kış mevsimi için alınan önlemler ve afet risklerini karşılamaya yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet, jandarma, sağlık, belediye ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri hazır bulundu.

Kış mevsiminde alınacak önlemler ve trafik tedbirleri, afetlere müdahale, afet risklerini azaltmaya yönelik planlama ve tasarruf tedbirleri olmak üzere vatandaşa daha verimli ve hızlı hizmet sunma noktasında yapılması gerekenler görüşüldü.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, Muş’un doğu batı karayoluna ev sahipliği yaptığını ifade ederek, kış mevsimine hazır olduklarını belirtti. Vali Çakır, "Muş, yaygın bir yerleşim birimine sahip. Kış şartlarında vatandaşlarımızın en az derecede olumsuz etkilenmesi için alınması gereken tedbirlerin ve kuruluşlarımızın hazırlıklarını birazdan hep beraber değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız acil durumlarda devletimizin hangi kurumuna ulaşmak istiyorsa ulaşacağı yer 112 Acil Çağrı Merkezi. İlgili kuruluşumuzda personellerimiz 7/24 çalışmakta. Yolda kalmış vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak ve onları bekleme noktalarında sağlıklı bir şekilde intikal ettirmelerini sağlayacağız. Muş’un karla mücadele tecrübesi yüksek. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın araç gereç kapasiteleri yüksek. AFAD, UMKE, kara yolları, emniyet ve jandarmanın araç ve gereçlerinde hiç bir sıkıntısı yok. Ayrıca vatandaşlarımıza kışlık lastiklerin takılması konusunda ikazlarımızı yapıyoruz” dedi.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Daştemir de toplantılarla ilgili sunum yaptı.