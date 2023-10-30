Muş İl Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesi’nde ’100 yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ temalı fotoğraf sergisi açtı.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ’100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ temalı fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair siyah beyaz fotoğraflar yer aldı. Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde bir resim sergisi organizasyonu düzenlendiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, 1923’ten 2023’e aynı aşk ve heyecanla çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Tam 100 yıl sonra bugün, artık imkânsızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkmaktayız. Binalar, teknolojiler, imkânlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir. Buradan ilhamla Cumhuriyet’in ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğraflar günümüze uyarlanmıştır. Söz konusu fotoğraf sergisi 81 il ve 16 şehir hastanesinde açıldı. Fotoğraflar, Muş Devlet Hastanemizde 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 1 hafta süreyle halkın ziyaretine açık olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu konuşmasının devamında 100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa olduklarını belirterek, “100 yıl önce tüm imkânsızlıklara rağmen işini aşkla yapan o ruh hiç değişmedi. Fedakârlıktan kaçınmayan, vatan borcudur deyip emek veren o karakter hiç değişmedi. Memleketimizin en uç noktasına dahi şifa götüren o heyecan hiç değişmedi. Genç cumhuriyetimizden bugüne değişen; sağlık hizmetlerinin halkımıza sunduğumuz hizmetin gelişmesi ve ileri teknoloji sağlık tesislerimiz oldu. 100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz. Cumhuriyetimize hayat veriyoruz! Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun” dedi.